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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов назвал фаворита в матче «Факел» - «Урал»

11 Августа 2022 • 19:43 Комментировать
Факел
...
Урал
Через 22 ч. 23 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Факел» победит «Урал» в матче пятого тура РПЛ.

«Я ожидаю, что «Факел» на своем поле, при огромной поддержке болельщиков будет играть первым номером. Так что, думаю, воронежцы выиграют», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Эксперт отметил, что «Факел» сейчас находится в хорошем состоянии и показывает приятную игру, а «Урал» в кризисе, проиграв четыре матча и потеряв главного тренера Игоря Шалимова.

«Факел» примет «Урал» завтра, 12 августа, в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, начал игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Урал Андрей Тихонов
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ФАКЕЛ УРАЛ
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12.08  19:30 Факел ... Урал
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