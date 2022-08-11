Тихонов назвал фаворита в матче «Факел» - «Урал»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Факел» победит «Урал» в матче пятого тура РПЛ.

«Я ожидаю, что «Факел» на своем поле, при огромной поддержке болельщиков будет играть первым номером. Так что, думаю, воронежцы выиграют», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Эксперт отметил, что «Факел» сейчас находится в хорошем состоянии и показывает приятную игру, а «Урал» в кризисе, проиграв четыре матча и потеряв главного тренера Игоря Шалимова.

«Факел» примет «Урал» завтра, 12 августа, в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, начал игры запланировано на 19:30 по московскому времени.