Битва аутсайдеров в Воронеже: «Урал» набрал первое очко, «Факел» опять не выиграл

Видео

Хозяева упускает возможность открыть счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Помазун отражает опасный удар Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Бикфалви отправил мяч в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Программа пятого тура РПЛ открывалась в Воронеже «Факелом» и «Уралом».

Очные матчи аутсайдеров зачастую получаются по накалу не менее потрясающими, чем битвы лидеров. Такие игры любят называть матчами за шесть очков. На самом деле они, конечно, за три очка, но повышенной важности. Не стоит забывать, что именно личные встречи являются первым дополнительным показателем в Российской премьер-лиге при равенстве набранных очков.

К тому же, «Факел» и «Урал» за четыре тура не имели на двоих ни одной победы. Понятно, что сейчас только начало сезона, поэтому ситуацию ещё можно исправить. Но можно и не исправить. Год назад «Урал» тоже стартовал плохо, а потом Шалимов спас свою команду и от прямого вылета, и от стыков. Однако теперь он был уволен из стана «шмелей» по истечении четырёх безрадостных туров.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера екатеринбужцев сейчас возглавляет бывший помощник Шалимова Аверьянов. Ходили слухи, что в «Урал» из «Химок» переметнётся Юран, но инсайдеры быстро сконцентрировались именно на причинах его туманной отставки из подмосковного клуба.

Что касается «Факела», то он своей эмоциональной выкладкой на старте чемпионата заслужил, так скажем, хотя бы одну победу. Собрав много похвалы за искреннюю игру с отдачей, команда Олега Василенко положила себе в копилку за четыре тура только два очка. Пора уже было начинать воронежцам выигрывать, а то ведь борьба за выживание несладка.

Первый тайм не порадовал зрителей реальными опасными моментами. «Урал» пробовал плести комбинации впереди позиционно, а «Факел» больше действовал на контратаках. Серьёзно не острили при этом ни те, ни другие, хотя ударов было нормальное количество. Егорычев, например, на подборе пробил с линии штрафной по уходящей траектории в левую от створа сторону.

Тот же Черов в ответной атаке нанёс неподготовленный удар, подобравшись к чужой штрафной, мяч полетел прилично мимо створа. На 27-й минуте Акбашев оказался на удачном подборе внутри штрафной, но пробил вновь неточно. Вскоре мяч выкатили на Дмитриева, а тот с полукруга сделал закрутку выше и левее цели. Ну и в створ игроки всё-таки попадали, те же Гонгадзе и Бикфалви, однако там легко вратари справлялись.

Что было после перерыва? Борьба продолжилась, эпизоды впереди стали поострее. На 65-й минуте воронежцы отчаянно пытались пробить из чужой штрафной, Магаль не имел пространства, чтобы развернуться, и вконец выжать удар удалось Акбашеву, только чуть левее створа. «Урал» же конкретно угрожал на стандартах. После подач угловых не хватало точности бившим со второго этажа Герасимову и Подберёзкину.

Игра не сверкала туда-сюда, а шла преимущественно позиционно. Команды обменялись остротой, когда Бикфалви угодил головой в перекладину, а Максимов также головой не переиграл Помазуна. Две команды были достойны друг друга и в конце обе искали победу, но так и не нашли. На добавленное время больше сил осталось у гостей. Бикфалви со штрафного отправил мяч в руки Свинову, а то ведь мог вырвать для визитёров долгожданный выигрыш.

По-прежнему у воронежцев и екатеринбуржцев нет побед, но если «Урал» набрал только первое своё очко, то «Факел» в совокупности обзавёлся аналогом одной виктории – у него теперь три балла в таблице.

Кирилл Иванцов