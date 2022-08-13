Президент «Урала» раскритиковал поле в Воронеже

Пятый тур российского чемпионата Премьер-лиги начался с матча между воронежским «Факелом» и «Уралом». Несмотря на то, что гостям удалось взять первое очко в сезоне после четырех поражений кряду и расставания с Игорем Шалимовым, президент «Урала» не очень доволен. Григорий Иванов посетовал на поле в Воронеже - по его мнению, оно не выдерживает критики.

- Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Но одно вижу в Воронеже - это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши игроки, ни футболисты «Факела» не получили травм, - цитирует Иванова новостное агентство ТАСС.