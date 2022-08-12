Божин: «Все довольны, что ноль в защите, но при своей публике хотелось победить»

Лучший футболист матча «Факел» - «Урал» (0:0) Сергей Божин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас в первый раз подобная награда?

- Подобная награда в первый раз. На самом деле эта награда всей команды, потому что сегодня сыграли сплоченно, компактно. К сожалению, не победили, но как команда мы сыграли сегодня уверенно, надежно. В первую очередь мы давно хотели сыграть на ноль в защите.

- Про вашу игру можно в превосходной степени говорить, особенно первый тайм. Очень много подборов, очень много отборов, вычищали у своей штрафной, играли достаточно глубоко в этот раз?

- Не глубоко. Мы играли в середине поля большую часть времени. Это, наверное, связано с тем, что было большое желание сыграть на ноль, поэтому чуть отошли назад. Попытались сыграть от контратак, много было забросов в нашу штрафную, приходилось выбивать почаще.

- Бикфалви много нервов попортил?

- Конечно, квалифицированный нападающий, с ним тяжело было играть, хорошо корпус ставит, единоборства ведет очень даже неплохо. За счет командных действий. Я не один его держал, а несколько игроков, специально готовились, чтобы закрыть его.

- Во втором тайме сразу у нескольких игроков «Факела» сводило ноги, у вас в том числе. Из-за этого, видимо, вас заменили. Нагрузка оказалась запредельной?

- Нагрузка нормальная, просто уже к концу игры, когда меня заменили, я спросил, сколько было градусов. 26 градусов в 9 вечера все-таки сказываются. Майки можно выжимать, там литры пота. Игра за шесть очков, можно сказать. Все отдали все силы, нам тренер всегда говорит: «Неважно, как ты играешь, отдай себя на 200%, всегда выйдет игрок вместо тебя, который сможет сыграть достойно».

- Футбольный праздник в Воронеже, шикарная поддержка, но по-прежнему нет победы. Кажется, чтобы закрепить этот праздник, «Факелу» обязательно нужно победить и желательно дома. Сегодня ждали и не получилось.

- Конечно, мы расстроены, что не смогли порадовать своих болельщиков у себя дома. Конечно же, после финального свистка видно расстройство у команды. Все довольны, что ноль в защите, но при своей публике хотелось победить. Надеюсь, что в следующей игре мы победим.