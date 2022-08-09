​Президент «Урала»: «Я и сам не знаю, кто возглавит команду»

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером команды Спартака Гогниева, находящегося без работы после ухода из «Алании».

«Где вы всё это берёте? Я сейчас сижу и сам не знаю, кто возглавит команду. К игре с «Факелом» команду готовит старший тренер Евгений Аверьянов, а кто возглавит, я не знаю», - высказался Иванов, чьи слова приводит Metaratings.

Григорий Иванов отметил, что в настоящий момент «Урал» ведёт переговоры и консультации, выбирая нового главного тренера.

После четырёх туров «Урал» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. «Шмели» ещё не набирали очки.