Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в ближайшее время возглавит «Урал».

По информации «Чемпионата», екатеринбургский клуб уже договорился с Гогниевым о подписании контракта, который будет заключен в самое ближайшее время.

Напомним, недавно «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа 2021 года.

Отметим, что ранее представители «Урала» и сам Спартак Гогниев отказались комментировать возможное назначение специалиста на пост главного тренера клуба.

«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, команда проиграла все четыре стартовых матча в новом сезоне.