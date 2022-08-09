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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев возглавит «Урал» слухи

09 Августа 2022 • 21:10 Комментировать
Факел
...
Урал
12.08 19:30

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в ближайшее время возглавит «Урал».

По информации «Чемпионата», екатеринбургский клуб уже договорился с Гогниевым о подписании контракта, который будет заключен в самое ближайшее время.

Напомним, недавно «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа 2021 года.

Отметим, что ранее представители «Урала» и сам Спартак Гогниев отказались комментировать возможное назначение специалиста на пост главного тренера клуба.

«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, команда проиграла все четыре стартовых матча в новом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Спартак Гогниев
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