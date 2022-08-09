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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев поддержал решение руководства «Урала» уволить Шалимова

09 Августа 2022 • 23:01 Комментировать
Факел
...
Урал
12.08 19:30

После четырех туров российского чемпионата Премьер-лиги начались и первые отставки - и если расставание «Химок» с Сергеем Юраном явно не относится к плохим результатам, то отставку Игоря Шалимова ждали - «Урал» проиграл все четыре стартовых матча нового сезона. Поэтому известный российский тренер Гаджи Гаджиев не удивлен случившимся - он считает увольнение Шалимова закономерным.

- Не знаем того, какие внутри «Урала» были отношения и атмосфера, но неожиданного в этом ничего нет. Знаем, что Шалимов имеет современное представление относительно футбола и подготовки, но не стал бы говорить, что руководство ошиблось, - цитирует специалиста Betonmobile.ru.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» сразится в гостевом матче с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Гаджи Гаджиев Игорь Шалимов
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ФАКЕЛ УРАЛ
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