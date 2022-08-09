Гаджиев поддержал решение руководства «Урала» уволить Шалимова

После четырех туров российского чемпионата Премьер-лиги начались и первые отставки - и если расставание «Химок» с Сергеем Юраном явно не относится к плохим результатам, то отставку Игоря Шалимова ждали - «Урал» проиграл все четыре стартовых матча нового сезона. Поэтому известный российский тренер Гаджи Гаджиев не удивлен случившимся - он считает увольнение Шалимова закономерным.

- Не знаем того, какие внутри «Урала» были отношения и атмосфера, но неожиданного в этом ничего нет. Знаем, что Шалимов имеет современное представление относительно футбола и подготовки, но не стал бы говорить, что руководство ошиблось, - цитирует специалиста Betonmobile.ru.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» сразится в гостевом матче с воронежским «Факелом».