Григорий Иванов прокомментировал новость о предложении контракта Дзагоеву

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о том, приглашал ли клуб полузащитника Алана Дзагоева.

«Ну, ребят, хватит звонить мне по этим темам. Если бы что-то было, вы бы знали. Мы не делали ему предложение, это неправда», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Урал» предлагал многомиллионный контракт Дзагоеву, но игрок ответил отказом.

Напомним, 32-летний полузащитник покинул ЦСКА на правах свободного агента, он выступал за «армейцев» с 2008 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Алана Дзагоева составляет полтора миллиона евро.