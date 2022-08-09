Радченко: Отставка Шалимова из «Урала» была предсказуемой

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова.

«Что касается увольнения Шалимова, то «Урал» действительно очень плохо начал сезон, это было видно по игре», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Урал» является самое слабой командой Российской премьер-лиги на данный момент, возможно, повлиял уход футболистов, но отставка Шалимова была ожидаемой.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб может возглавить бывший рулевой «Алании» Спартак Гогниев. Однако представители «Урала» и сам Гогниев отказались комментировать данную информацию.