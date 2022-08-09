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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: Отставка Шалимова из «Урала» была предсказуемой

09 Августа 2022 • 15:59 Комментировать
Факел
...
Урал
12.08 19:30

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова.

«Что касается увольнения Шалимова, то «Урал» действительно очень плохо начал сезон, это было видно по игре», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Урал» является самое слабой командой Российской премьер-лиги на данный момент, возможно, повлиял уход футболистов, но отставка Шалимова была ожидаемой.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб может возглавить бывший рулевой «Алании» Спартак Гогниев. Однако представители «Урала» и сам Гогниев отказались комментировать данную информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Дмитрий Радченко Игорь Шалимов
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