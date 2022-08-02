Матч «Факел» - «Урал» в пятом туре РПЛ начнётся раньше, чем планировалось

Матч пятого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Уралом» начнётся 12 августа не в 20:00, а в 19:30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Сдвиг старта поединка на полчаса назад связан с тем, что игра будет показана в эфире федерального канала «Матч ТВ».

До очной игры «Факел» успеет сразиться с ЦСКА, а «Урал» - со «Спартаком». Эти игры пройдут в ближайшую субботу, 6 августа.

На текущий момент «Факел» имеет в своём активе два очка. А вот «Урал» в трёх прошедших турах чемпионата России не смог раздобыть ни единого зачётного балла.