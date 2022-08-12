И.о. наставника «Урала» Аверьянов: «Игра за шесть очков, никто не хотел проигрывать, из-за этого упрощали»

И.о. главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:0).

- Заметно было, как по ходу игры, особенно в конце первого тайма «Урал» начал упрощать игру, играть длинными передачами на Бикфалви. Андрей Егорычев сказал, что поле немного мешало и было медленным. Или изначально был план на эти длинные передачи на Эрика?

- Нет, нет, нет. Андрей Егорычев правильно сказал, что на этом поле тяжело играть низом. Когда трава высыхала, это сделать было сложно. У нас в первом тайме было несколько таких ошибок из-за поля. А на Эрика - потому что игра очень ответственная и с нашей стороны, и с их стороны. Игра за шесть очков, никто не хотел проигрывать, из-за этого упрощали.

- Было видно, как команды раскрывались по ходу второго тайма, потому что ничья не устраивала ни «Факел», ни «Урал».

- Да, мне хочется верить, что мы были ближе к победе. Мы не раскрывались, а старались подавить соперника. Насколько «Факел» упрощал, мы не упрощали.

- По концовке показалось, что у «Урала» побольше сил, и за счет этого последние минуты прошли под контролем «Урала».

- Я не знаю, насколько больше сил или нет, но кажется, что желания у «Урала» сегодня было больше.

- Дальше игра с «Пари НН». Кажется, что для «Урала» это тоже хороший шанс одержать первую победу в сезоне.

- Наверное, поступательно надо. Я не знаю, какой следующий результат будет, но играть будем точно на победу.

- У вас какая информация по тренерскому штабу, вы продолжаете готвоить команду как главный тренер?

- Этот вопрос точно не к тренеру, а к руководству клуба.

- А на эту минуту?

- На эту минуту я точно исполняющий обязанности.