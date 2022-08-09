Назван тренер, который может возглавить «Урал»

В начале новой недели «Урал» остался без главного тренера – Игорь Шалимов покинул должность по причине неудовлетворительных результатов. Новым рулевым «шмелей» может стать Спартак Гогниев. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!». По данным источника, «Урал» близок к заключению трудового договора с 41-летним специалистам.

Последним местом работы Спартака Гогниева была «Алания». Тренер известен своей эмоциональностью, в том числе яркими пресс-конференциями.

Напомним, что «Урал» проиграл все четыре прошедших матча Российской премьер-лиги. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.