Уткин прокомментировал возможное назначение Гогниева на пост наставника «Урала»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера «Урала».

«На самом деле очень интересно, но очень рискованно. Симпатизирую Гогниеву, но успех настолько своеобразного тренера, назначенного без предсезонной работы, кажется мне сомнительным», — написал блогер в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее «Урал» объявил об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Сообщается, что одним из кандидатов на место Шалимова является бывший наставник «Алании» Спартак Гогниев, сам специалист отказался комментировать данную новость.