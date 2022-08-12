Василенко: «Мы будем играть в том числе и для фанатского актива тоже»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Вы сегодня играете против Евгения Аверьянова, который был у вас в тренерском штабе в 2003 году в «Урале». Вы его хорошо знаете как тренера. Как думаете, сегодня у «Урала» будут какие-то им принесенные нововведения?

- У любого тренера всегда есть определенные коррективы, которые тренер вносит. Как будет действовать «Урал», мы увидим на футбольном поле. Но Евгений как человек и как тренер большой молодец, потому что когда была наша совместная работа, он очень много мне помогал и в человеческом плане, и в бытовом, и в профессиональном.

- Сегодня фанатский актив не будет присутствовать на игре. Но при этом все равно ожидается почти заполненный стадион. Вы почувствовали это на игре с «Динамо». Как это влияет на команду?

- Безусловно, что актив - это важная часть всех болельщиков. Но ребята всегда с нами и поддерживают. Мы встречаемся до матча, после матча. Уверен, что они душой с командой. То, что они делают в секторе, это топ, это что-то особенное, но мы будем играть в том числе и для них тоже.