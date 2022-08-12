Кузьмичёв: «В Воронеже вон какая классная атмосфера, хотелось, чтобы в Екатеринбурге была такая же»

Игрок «Урала» Иван Кузьмичёв в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:0).

- Видно, что приезжали сюда за победой, но при этом нужно сказать, что игра получилась достаточно равной.

- Да, игра получилась скомканной, у них были моменты, у нас были моменты. Могли они забивать, ничейный счет по игре, я думаю.

- Мне кажется, по ходу второго тайма игра все больше раскрывалась, потому что было видно, что недостаточно ничьей ни тем, ни другим?

- Да. Видно, что немного подустали игроки, стало больше зон, игроки не выбегали, из-за этого получилось больше моментов.

- Сейчас так получается, что, к сожалению, на многих стадионах становится меньше болельщиков. Вот здесь заполненные трибуны, шикарная атмосфера. Приятно же играть в футбол, когда так болеют?

- Ну да, конечно. В Воронеже вон какая классная атмосфера, хотелось, чтобы в Екатеринбурге была такая же. Но из-за Fan ID не все приходят, к сожалению.

- Сейчас вы заработали первое очко. Это плацдарм для того, чтобы в дальнейшем выбираться из трудной ситуации, или больше разочарование, что не удалось победить?

- Я даже не знаю, скомканные эмоции, непонятно. Увидим, посмотрим, что будет дальше.