Юран: «Со стороны Новгорода будет предельный настрой, бойцовские качества»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча с «Пари НН» в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень хорошо стартовали в первом туре, особенно в первом тайме. Игра «Химок» и особенно Ломовицкого порадовали. Сегодня мы можем ожидать такой же яркий и атакующий футбол?

- Спасибо, что вы тоже это отметили, но не только Ломовицкий, но и вся команда молодцы, и те, кто вышли на замену, отработали. Все-таки играли с чемпионом, это дорогого стоит. Сегодня понятно, что не в 20:00 играем, а в 15:00. Насколько позволят 30 градусов… потому что это живые люди. Наверное, будет сложно показать на протяжении 90 минут. Есть стратегия, есть отрезки, которые мы должны провести. На установке было сказано, Нижний Новгород разбирали, с «Локомотивом» сыграли 1:1 вничью. Там всегда была крепкая команда, бойцовские качества, на этом заострял внимание своих футболистов, что со стороны Новгорода будет предельный настрой, бойцовские качества. К этому мы готовы, но есть кое-какие задумки тактические: как начать, как потом перейти, потому что по этой погоде нужно все-таки стратегию.