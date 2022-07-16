Гбане рассказал о своём будущем в «Химках»

Новый полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане заявил, что не покинет клуб до конца сезона.

«Я остаюсь в «Химках» на весь сезон. Разрешение легионерам от ФИФА приостанавливать контракты? В данный момент я больше сфокусирован на игре», — цитирует Гбане «Чемпионат».

Футболист заявил, что считает «Химки» очень хорошим клубом. Хочется играть, отдавая все силы, чтобы можно было гордиться собой.

21-летний полузащитник перешел в подмосковный клуб на правах аренды из «Бийело Брдо». Соглашение рассчитано на один сезон.

Ивуариец Гбане дебютировал в РПЛ в матче первого тура против «Зенита» (1:1).