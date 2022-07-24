Галактионов: «На сегодняшний день готовы к этому матчу, а игра покажет»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- В первой игре удаление на ранней стадии немножко спутало карты с точки зрения стратегии игры, но по результату и эмоциональному фону было достаточно неплохо, мы на сегодняшний день готовы к этому матчу, а игра покажет.

- Учитывая то, что в первом туре соперник был более серьезный, исходя из турнирной таблицы, чем сегодняшний, сегодня мы можем увидеть «Пари НН», который играет от себя?

- Я думаю, что не надо разделять, сильный или слабый. Все уже умеют играть в футбол. Отмечу самоотдачу всех команд, все хотят выиграть, и мы не исключение. Безусловно, мы и в том матче нацеливали команду играть от себя, но, к сожалению, бывают матчи, когда что-то получается, не получается, нужно время. Мы нацеливаем нашу команду, а игра покажет.