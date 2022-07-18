Глушаков проводит уже 15-й сезон в РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что новый сезон РПЛ стал для 15-м подряд в высшей лиге.

«Вот и стартовал очередной чемпионат России. Для меня это уже 15-й сезон в РПЛ подряд! Неплохо, я считаю», — написал Глушаков в социальных сетях.

Футболист отметил, что у него было еще три сезона во Второй и Первой лигах. Игрок уверен, что предстоящий чемпионат станет успешным.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице, сохранив свою прописку в элитном дивизионе в переходных матчах против «СКА-Хабаровск».

В первом туре РПЛ-2022/23 химчане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).