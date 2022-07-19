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Полузащитник «Пари НН» Севикян рассказал, когда дебютирует на нижегородский клуб

19 Июля 2022 • 12:57 Комментировать
Химки
...
Пари НН
24.07 15:00

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, перешедший в нижегородский клуб из «Леванте» 6 июля, рассказал, когда сможет дебютировать за свою новую команду.

«В скором времени я выйду на поле. Недавно перенёс болезнь. Сейчас пока без тренировок. Потихоньку буду набирать форму», — приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний футболист подписал контракт с «Пари НН» на три года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 600 тысяч евро.

Всего в составе «Леванте» Севикян провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч нижегородцы проведут 24 июля против «Химок». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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