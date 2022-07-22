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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «У Галактионова нет стиля, кроме наличия связей в футбольной среде»

22 Июля 2022 • 10:43 Комментировать (1)
Химки
...
Пари НН
24.07 15:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «Пари НН» Михаиле Галактионове.

Напомним, текущим летом экс-наставник молодёжной сборной России сменил на этом посту Александра Кержакова.

«Кержаков отталкивался не от стиля, а от качества футболистов. Но где он сейчас? Хотя человек оставил клуб в РПЛ. Нашли вместо него Галактионова — какой у него стиль? Нет у него стиля, кроме наличия связей в футбольной среде», — приводит слова Мостового Sport24.

В 1-м туре розыгрыша РПЛ сезона 2022/2023 нижегородцы сумели добыть ничью в матче с «Локомотивом», играя при этом в меньшинстве. В следующим туре противостоять команде Галактионова будут «Химки». Встреча состоится 24 июля и начнётся в 15:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Михаил Галактионов Пари НН
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