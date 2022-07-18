В «Пари НН» высказались об интересе к Набиуллину

Заместитель генерального директора «Пари НН» по трансферной политике и развитию молодёжного футбола Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о том, что нижегородский клуб заинтересован в экс-защитнике «Химок» Эльмире Набиуллине.

«Конкретики пока нет. Конкретика — это когда присылают какие-то бумаги или делают запрос, но сейчас ничего нет», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Ранее сообщалось, что 27-летний Набиуллин официально покинул подмосковный клуб.

В минувшем сезоне левый защитник провёл в составе «Химок» 21 матч, забив один гол и отдав три результативные передачи.