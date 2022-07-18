Селюк — об уходе Лоуренса из «Химок»: «Юран — сумасшедший человек»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, высказался о будущем своего клиента.

Селюк заявил, что 21-летний нигериец собирается покинуть подмосковный клуб не по футбольным причинам.

«Он не хотел бы уходить, но Юран — сумасшедший человек. Не понимаю руководство клуба: как могут страдать хорошие футболисты из-за тренера?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Лоуренс перешёл в «Химки» в феврале текущего года из клуба «Олим-Долгопрудный». В составе химчан полузащитник провёл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.