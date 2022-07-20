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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Команда Юрана блюёт на поле ради результата»

20 Июля 2022 • 11:53 Комментировать (1)
Химки
...
Пари НН
24.07 15:00

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в преддверии матча 2-го тура РПЛ против «Пари НН» рассказал о том, в каком состоянии подходит подмосковная команда к этой встрече.

Терюшков ожидает непростую игру в матче с нижегородской командой, которая даст ответы на многие вопросы.  

«Все в общей группе, все готовы. Получим ряд ответов по тому, как мы прошли сборы. Сергей Николаевич сформировал команду, которая, как он говорит, блюёт на поле ради результата!» — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Матч «Химки» — «Пари НН» состоится 24 июля. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Роман Терюшков Пари НН
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