Терюшков: «Команда Юрана блюёт на поле ради результата»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в преддверии матча 2-го тура РПЛ против «Пари НН» рассказал о том, в каком состоянии подходит подмосковная команда к этой встрече.

Терюшков ожидает непростую игру в матче с нижегородской командой, которая даст ответы на многие вопросы.

«Все в общей группе, все готовы. Получим ряд ответов по тому, как мы прошли сборы. Сергей Николаевич сформировал команду, которая, как он говорит, блюёт на поле ради результата!» — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Матч «Химки» — «Пари НН» состоится 24 июля. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.