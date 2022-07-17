«Химки» официально объявили об уходе защитника Эльмира Набиуллина.

«Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Химок».

Набиуллин перешёл в «Химки» в прошлом году из «Сочи». Всего в составе подмосковной командой 27-летний футболист провёл 21 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Набиуллин также выступал за «Рубин» и «Зенит». В составе петербургской команды футболист выиграл чемпионат России в 2019 году.