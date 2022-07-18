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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» хотят подписать нападающего

18 Июля 2022 • 21:46 Комментировать
Химки
...
Пари НН
24.07 15:00

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о трансферных планах команды.

«У нас есть еще месяц. Но хотелось бы иметь еще одного нападающего для глубины состава. Но даже, если не сможем найти качественного исполнителя, у нас есть ребята, которые могут хорошо усилить», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что в текущее трансферное окно «Химки» подписали уже 13 футболистов, среди них всего один нападающий — Денис Давыдов.

Во втором туре Российской премьер-лиги подмосковный клуб встретится с «Пари НН». Матч пройдет 24 июля в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков Трансферы футбола - лето 2022
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ХИМКИ ПАРИ НН
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