«Химки» хотят подписать нападающего

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о трансферных планах команды.

«У нас есть еще месяц. Но хотелось бы иметь еще одного нападающего для глубины состава. Но даже, если не сможем найти качественного исполнителя, у нас есть ребята, которые могут хорошо усилить», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что в текущее трансферное окно «Химки» подписали уже 13 футболистов, среди них всего один нападающий — Денис Давыдов.

Во втором туре Российской премьер-лиги подмосковный клуб встретится с «Пари НН». Матч пройдет 24 июля в 15:00 по московскому времени.