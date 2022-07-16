Нападающий «Химок» Адеми: «Мы будем бороться за чемпионство»

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России, а также высказался о своём будущем.

Напомним, вчера, 15 июля, подмосковный клуб сыграл вничью с действующим чемпионом страны «Зенитом» в первом туре розыгрыша РПЛ сезона 2022/2023.

Швейцарский футболист заявил, что не собирается покидать «Химки».

«Я пока не играю из-за травмы. Скоро вернусь на поле. Мы будем бороться за чемпионство (улыбается). Я хочу тут играть, поэтому остаюсь в команде», — цитирует Адеми «РБ Спорт».

Вторую часть минувшего сезона 26-летний Адеми провёл в составе немецкого «Падерборна» на правах аренды, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами в шести проведённых встречах.