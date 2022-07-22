«Химки» объявили об уходе нигерийского полузащитника Лоуренса Николаса. Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее агент игрока Дмитрий Селюк сообщил, что Николас покидает подмосковный клуб не по футбольным причинам, раскритиковав наставника «Химок» Сергея Юрана.

Николас перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из клуба «Олимп-Долгопрудный». За свою новую команду 21-летний полузащитник успел провести всего четыре встречи, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч подопечные Юрана проведут 24 июля против «Пари НН». Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.