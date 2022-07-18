В «Химках» готовы предложить контракт Дзюбе, но при одном условии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что хотел бы видеть в составе подмосковной команды экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, но для этого футболист должен снизить свои зарплатные ожидания.

«Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

Сегодня, 18 июля, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. В настоящий момент Дзюба находится без клуба.