Урунов больше не интересен «Химкам»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Остона Урунова в подмосковный клуб.

Терюшков сказал «РБ Спорту», что на данный момент состав «Химок» уже сбалансирован, основные приобретения уже были совершены, поэтому вопрос по Урунову закрыт, пока к нему возвращаться никто не будет.

Функционер отметил, что трансферное окно будет открыто еще целый месяц, поэтому всякое может произойти, вдруг Артём Дзюба захочет играть за «Химки».

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб рассматривает вариант подписания еще одного нападающего.