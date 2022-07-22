​В «Пари НН» объяснили, почему не подпишут Дзюбу

Артём Дзюба стал свободным агентом по завершению прошлого сезона. С тех пор опытный российский нападающий ищет новое место работы.

На вопрос о возможном трансфере Дзюбы ответил Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Пари НН». Функционер перечислил отличные игровые качества Дзюбы, но при этом отметил, что клуб его не подпишет.

«На сегодняшний день его финансовые запросы для нас неподъемны», - объяснил ситуацию Измайлов, давая комментарий для «РИА Новости».

Напомним, что в настоящий момент Артём Дзюба тренируется с «Рубином». В августе форварду исполнится 34 года.