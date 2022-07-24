Программу воскресного дня второго тура чемпионата России открывали «Химки» и «Пари НН».

В первом туре химчане и нижегородцы набрали по одному очку в матчах с большими командами. Подмосковная команда отыгралась против действующего чемпиона «Зенита», а волжане – против ставшего шестым в прошлом чемпионате «Локомотива». Но если «Химки» добились этого дома, то «Пари НН» – в гостях.

Ожидается, что в новом сезоне эти команды также будут бороться за выживание. Нижегородцы весной остались в РПЛ напрямую, но химчане, хоть и попали в стыковые матчи, провели этот отрезок лучше. Они провалили осень, но с приходом Сергея Юрана и Дениса Попова сделали движение вверх.

У нижегородцев смена тренера произошла летом. Контракт Александра Кержакова, который выполнил задачу сохранить клуб в Премьер-лиге, закончился, и его не продлили. Вместо него пришёл Михаил Галактионов, специализирующийся на работе с молодёжью. В то же время и от опыта «Пари НН» не отказывается – приобретён, например, Кротов.

Гости бодро начали игру и создали момент уже на второй минуте. Пошёл прострел с правого фланга, и Берковский имел возможность отлично завершить его, но пальнул выше перекладины. Двумя менее опасными ответами хозяева отреагировали около десятой минуты. Идову закинул на правый полуфланг, а Тихий головой неакцентированно пробил мимо. Глушаков со штрафного послал мяч немного выше левой девятки.

В дальнейшем команды обменивались инициативными периодами. Было падение Рыбчинского в чужой штрафной, но проверка ВАР-ассисентов показала, что пенальти не требуется. Ещё Кротов пару раз напомнил о себе в концовке первого тайма. Опаснее было, когда он ударил ногой, а не головой, но всё равно не попал в створ.

На 51-й минуте Мирзов приложился с семнадцати метров по кручёной траектории в правый угол, однако мяч чётко поймал в руки Нигматуллин. Через пять минут Калинский подал со штрафного, и Гоцук пробил вторым этажом чуть выше перекладины. Игра, в общем-то, шла равная, и свою роль сыграла грубая ошибка.

Нигматуллин, возможно, перегрелся под солнцем в 30-градусную жару, поскольку дважды за несколько секунд оказался с мячом не на «ты» в районе своей вратарской. И если свою первую оплошность он без последствий исправил, то следом сразу же поскользнулся и позволил Руденко проткнуть мяч в пустые ворота. Александров выбил сферу в отчаянном подкате уже из-за ленточки (1:0).

Нижегородцы бросились отыгрываться, и Шильцов довольно опасно пробил со средней дистанции – мяч прокатился совсем близко с левой штангой. Тем не менее следующими забили тоже «Химки». Они совершили прорыв по центру, Долгов пробил, Нигматуллин отбил, а Мирзов результативно добил (2:0). ВАР проверил гол на предмет офсайда, взятие ворот было засчитано.

Плюс уже непосредственно перед наступлением компенсированного времени счёт стал крупным. Шарипов непонятно забросил мяч в свою штрафную, где Ломовицкий продавил Каккоева и отпасовал вправо на Долгова, забившего практически в пустые ворота, оставшиеся без потерявшего позицию и бросившего играть Нигматуллина (3:0).

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«Химки» разгромили «Пари НН» во втором тайме, хотя по первой половине встречи такой исход явно не просматривался. Гоцук мог избавить визитёров именно от крупного поражения, но не попал головой в левый угол на третьей добавленной минуте после навеса Юлдошева. Команда Сергея Юрана набрала четыре очка в двух турах, у подопечных Михаила Галактионова остался один балл.

Кирилл Иванцов