Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грубый ляп Нигматуллина, голы Мирзова и Долгова: «Химки» разделали «Пари НН» во втором тайме видео

24 Июля 2022 • 16:55 Комментировать
Химки
3:0
Пари НН
окончен

Программу воскресного дня второго тура чемпионата России открывали «Химки» и «Пари НН».

Протокол игры  
Химки3:0Пари НН
(1:0) Руденко Александр Александрович62'  
(2:0) Мирзов Резиуан80'  
(3:0) Долгов Александр90'  
Лантратов ИльяТихий ДмитрийНикитин АлексейФилин АлександрБоженов Кирилл 86' (Юран Артём ( 86') Идову БрайнMory Gbane 85' (Садыгов Илья ( 85'  87') Глушаков Денис 79' (Камышев Илья ( 79') Ломовицкий АлександрМирзов Резиуан 86' (Чёрный Артур ( 86') Руденко Александр Александрович 63' (Долгов Александр ( 63')
Запасные: Гудиев ВиталийДавыдов ДенисДанилкин ЕгорЧежия ИраклийМитрюшкин АнтонЗуев Александр
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров Виктор 87' (Кобесов Давид ( 87') Корнюшин Даниил 74' (Шильцов Константин ( 74') Стоцкий ДмитрийКалинский НиколайМайга Мамаду  10' 58' (Шарипов Альберт ( 58') Берковский Илья 46' (Милсон ( 46'  50') Рыбчинский Дмитрий 74' (Юлдошев Иброгимхалил ( 74') Кротов Вячеслав
Запасные: Севикян ЭдгарАгапов ИльяАнисимов АртурКечкеш АкошГойло НикитаПенчиков ДаниилГорбунов Игорь
24 июля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

В первом туре химчане и нижегородцы набрали по одному очку в матчах с большими командами. Подмосковная команда отыгралась против действующего чемпиона «Зенита», а волжане – против ставшего шестым в прошлом чемпионате «Локомотива». Но если «Химки» добились этого дома, то «Пари НН» – в гостях.

Ожидается, что в новом сезоне эти команды также будут бороться за выживание. Нижегородцы весной остались в РПЛ напрямую, но химчане, хоть и попали в стыковые матчи, провели этот отрезок лучше. Они провалили осень, но с приходом Сергея Юрана и Дениса Попова сделали движение вверх.

У нижегородцев смена тренера произошла летом. Контракт Александра Кержакова, который выполнил задачу сохранить клуб в Премьер-лиге, закончился, и его не продлили. Вместо него пришёл Михаил Галактионов, специализирующийся на работе с молодёжью. В то же время и от опыта «Пари НН» не отказывается – приобретён, например, Кротов.

Гости бодро начали игру и создали момент уже на второй минуте. Пошёл прострел с правого фланга, и Берковский имел возможность отлично завершить его, но пальнул выше перекладины. Двумя менее опасными ответами хозяева отреагировали около десятой минуты. Идову закинул на правый полуфланг, а Тихий головой неакцентированно пробил мимо. Глушаков со штрафного послал мяч немного выше левой девятки.

В дальнейшем команды обменивались инициативными периодами. Было падение Рыбчинского в чужой штрафной, но проверка ВАР-ассисентов показала, что пенальти не требуется. Ещё Кротов пару раз напомнил о себе в концовке первого тайма. Опаснее было, когда он ударил ногой, а не головой, но всё равно не попал в створ.

На 51-й минуте Мирзов приложился с семнадцати метров по кручёной траектории в правый угол, однако мяч чётко поймал в руки Нигматуллин. Через пять минут Калинский подал со штрафного, и Гоцук пробил вторым этажом чуть выше перекладины. Игра, в общем-то, шла равная, и свою роль сыграла грубая ошибка.

Нигматуллин, возможно, перегрелся под солнцем в 30-градусную жару, поскольку дважды за несколько секунд оказался с мячом не на «ты» в районе своей вратарской. И если свою первую оплошность он без последствий исправил, то следом сразу же поскользнулся и позволил Руденко проткнуть мяч в пустые ворота. Александров выбил сферу в отчаянном подкате уже из-за ленточки (1:0).

Нижегородцы бросились отыгрываться, и Шильцов довольно опасно пробил со средней дистанции – мяч прокатился совсем близко с левой штангой. Тем не менее следующими забили тоже «Химки». Они совершили прорыв по центру, Долгов пробил, Нигматуллин отбил, а Мирзов результативно добил (2:0). ВАР проверил гол на предмет офсайда, взятие ворот было засчитано.

Плюс уже непосредственно перед наступлением компенсированного времени счёт стал крупным. Шарипов непонятно забросил мяч в свою штрафную, где Ломовицкий продавил Каккоева и отпасовал вправо на Долгова, забившего практически в пустые ворота, оставшиеся без потерявшего позицию и бросившего играть Нигматуллина (3:0).

Реклама


«Химки» разгромили «Пари НН» во втором тайме, хотя по первой половине встречи такой исход явно не просматривался. Гоцук мог избавить визитёров именно от крупного поражения, но не попал головой в левый угол на третьей добавленной минуте после навеса Юлдошева. Команда Сергея Юрана набрала четыре очка в двух турах, у подопечных Михаила Галактионова остался один балл.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Чемпионат России РПЛ Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 3:0 Пари НН
Идет 5 минута Динамо Москва 0:0 Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Ахмат ... Факел 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Локомотив Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Июля
17:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Химки» громили «Пари НН» - видео видео
17:30 · Россия. Первая лига
Слуцкий высказался о результате матча «Енисей» - «Рубин»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал главное отличие РПЛ от Первой лиги
17:27 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Игнатьев не заиграл даже у Осинькина, у которого все заигрывают» эксклюзив
17:22 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Варела сказал, что не готов»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Гуарани» Фернандес замечен на матче «Динамо» - «Торпедо»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Разбирали, как они выходят из-под прессинга, и что вратаря надо накрывать»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Слуцкий как тренер ноль, я бы на месте «Краснодара» вернул Игнатьева к себе» эксклюзив
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Лечче» арендовал полузащитника ЦСКА Бистровича
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на ситуацию с Варелой 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
Как Нигматуллин привёз гол в ворота «Пари НН» - видео видео
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Химки» убили интригу в матче с «Пари НН»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Барбоза — о новом сезоне РПЛ: «Интрига будет»
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» проигрывает после курьёзной ошибки своего вратаря
Все новости
Рекомендуем