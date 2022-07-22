Селюк: «Николас будет играть в хорошем европейском клубе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника «Химок» Лоуренса Николаса, высказался о будущем своего клиента.

Селюк сообщил, что Николас продолжит карьеру в хорошем европейском клубе.

«В каком? Через два дня узнаете. В России его не будет. То, что он может перейти в тульский «Арсенал» — неправда», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Николас пополнил состав «Химок» в феврале текущего года. Ранее он защищал цвета клуба «Олим-Долгопрудный». Всего в составе подмосковной команды 21-летний нигериец провёл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.