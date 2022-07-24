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Глушаков: «Разбирали, как они выходят из-под прессинга, и что вратаря надо накрывать»

24 Июля 2022 • 17:15 Комментировать
Химки
3:0
Пари НН
окончен

Лучший футболист матча «Химки» - «Пари НН» (3:0) Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Матч, несмотря на счет, показался совсем непростым?

- Согласен. С Нижним Новгородом всегда тяжело играть, он играет в закрытый футбол, от обороны, очень узко играет, очень мало пространства. Нам приходилось взламывать фланги, играть широко. Мы знали, разбирали, как они играют, так  что предполагали, что матч будет так складываться.

- В итоге победный мяч произошел из-за ошибки или несчастного случая с Артуром Нигматуллиным, которая вам помогла. Что это - вы додавили, или просто здесь удача оказалась на вашей стороне?

- Мы тоже разбирали, как они выходят из-под прессинга, и что вратаря надо накрывать. Я думаю, что мы где-то правильно сыграли, выполнили установку тренерского штаба и додавили. Но не победный, мы 3:0 выиграли, первый гол - да, конечно, был. Он нас вдохновил, а после там за 10 минут до конца матча они раскрылись уже, начали играть больше в атаку, играть вперед, появились зоны, мы добили и забили два гола. Закономерно, думаю, выиграли.

- Ваша замена - это жара, небольшое повреждение, которое не так давно было, или это тренерский ход?

- Тренерский ход. Думаю, где-то на фарт заменили. Еще что - не знаю, пока не разбирали. Нормально себя чувствовали, слава богу.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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окончен Химки 3:0 Пари НН
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