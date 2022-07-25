Голкипер «Пари НН» объяснил свою грубую ошибку в матче с «Химками»

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о своем «привозе» во вчерашней встрече с подмосковными «Химками». Вратарь допустил ошибку, которая повлекла за собой пропущенный мяч.
В разговоре с клубной пресс-службой футболист назвал произошедшее несчастным случаем. По словам Нигматуллина, его ошибка серьезно повлияла на исход встречи. При этом вратарь пообещал исправиться в следующих играх.
Напомним, что «Пари НН» крупно проиграл «Химкам» со счетом 0:3.
Следующий матч в рамках Премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода проведет против столичного ЦСКА. Поединок состоится в воскресенье, 31 июля.