Голкипер «Пари НН» объяснил свою грубую ошибку в матче с «Химками»

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о своем «привозе» во вчерашней встрече с подмосковными «Химками». Вратарь допустил ошибку, которая повлекла за собой пропущенный мяч.

В разговоре с клубной пресс-службой футболист назвал произошедшее несчастным случаем. По словам Нигматуллина, его ошибка серьезно повлияла на исход встречи. При этом вратарь пообещал исправиться в следующих играх.

Напомним, что «Пари НН» крупно проиграл «Химкам» со счетом 0:3.

Следующий матч в рамках Премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода проведет против столичного ЦСКА. Поединок состоится в воскресенье, 31 июля.