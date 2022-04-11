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Экс-арбитр Сухина оценил эпизод с удалением Тикнизяна в матче с «Ростовом»

11 Апреля 2022 • 11:20 Комментировать
Ростов
4:1
Локомотив Москва
окончен

Известный российский экс-арбитр Станислав Сухина в разговоре с журналистами оценил эпизод с удалением защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в матче с «Ростовом».

Сухина сказал Metaraitings.ru, что главный арбитр встречи Ян Бобровский принял абсолютно верное решение, так как это стопроцентная красная карточка. Напомним, что Тикнизян в концовке первого тайма грубо сфолил на Глебове и тут же был удалён с поля. В итоге «железнодорожники» проиграли «Ростову» со счётом 1:4.

Напомним, что в этом сезоне Наир Тикнизян провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» 15 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Российская Премьер-Лига Станислав Сухина Наир Тикнизян
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