Экс-арбитр Сухина оценил эпизод с удалением Тикнизяна в матче с «Ростовом»

Известный российский экс-арбитр Станислав Сухина в разговоре с журналистами оценил эпизод с удалением защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в матче с «Ростовом».

Сухина сказал Metaraitings.ru, что главный арбитр встречи Ян Бобровский принял абсолютно верное решение, так как это стопроцентная красная карточка. Напомним, что Тикнизян в концовке первого тайма грубо сфолил на Глебове и тут же был удалён с поля. В итоге «железнодорожники» проиграли «Ростову» со счётом 1:4.

Напомним, что в этом сезоне Наир Тикнизян провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» 15 поединков.