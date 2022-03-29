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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московский «Локомотив» будет добираться на матч в Ростов на поезде

29 Марта 2022 • 21:13 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
10.04 19:30

Пресс-служба московского «Локомотива» уведомила общественность о том, что на очередной матч чемпионата России в Ростов-на-Дону команда будет добираться, как и приличествует железнодорожникам - на поезде.

Этот вид передвижения между городами вошел в моду в последний месяц в связи с закрытием воздушного пространства на юге Российской Федерации. Встреча с «Ростовом» состоится в рамках двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги, матч пройдет десятого апреля.

- «Локомотив» планирует добираться на игру с «Ростовом» поездом. После матча команда вернется в Москву этим же видом транспорта, - сообщает пресс-служба «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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