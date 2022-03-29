Московский «Локомотив» будет добираться на матч в Ростов на поезде

Пресс-служба московского «Локомотива» уведомила общественность о том, что на очередной матч чемпионата России в Ростов-на-Дону команда будет добираться, как и приличествует железнодорожникам - на поезде.

Этот вид передвижения между городами вошел в моду в последний месяц в связи с закрытием воздушного пространства на юге Российской Федерации. Встреча с «Ростовом» состоится в рамках двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги, матч пройдет десятого апреля.

- «Локомотив» планирует добираться на игру с «Ростовом» поездом. После матча команда вернется в Москву этим же видом транспорта, - сообщает пресс-служба «Локомотива».