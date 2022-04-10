Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «Ростова» над «Локомотивом» со счётом 4:1.

«Ростов» играл лучше в этой встрече. «Локомотив» я вообще не узнал. Удаление, конечно, повлияло на игру, но мы увидели крупное поражение. У «Локомотива» уже давно что-то происходит. Чтобы понять, что именно с ними происходит, надо быть внутри коллектива. Они с самого начала сезона то играют хорошо, то проваливаются. В матче против «Ростова» был как раз провал.

«Ростов» играл хорошо. При Карпине «Ростов» прибавил. Они прибавили и в агрессии, и в организации игры, лучше стали играть и в обороне, и в атаке. Шансы на медали у «Локомотива» уже ушли. С такой игрой рассчитывать на медали нельзя, плюс и состав там сейчас не очень. Думаю, летом будет опять перестройка в «Локо», в том числе и тренерская. У них и в прошлом году была большая перестройка, отдали многих игроков, взяли молодёжь. Но пока эта молодежь не обкаталась совсем», - сказал Тарханов.