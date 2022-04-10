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Тарханов: «Локомотив» я вообще не узнал, шансы на медали уже ушли» эксклюзив

10 Апреля 2022 • 22:12 Комментировать
Ростов
4:1
Локомотив Москва
окончен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «Ростова» над «Локомотивом» со счётом 4:1.

«Ростов» играл лучше в этой встрече. «Локомотив» я вообще не узнал. Удаление, конечно, повлияло на игру, но мы увидели крупное поражение. У «Локомотива» уже давно что-то происходит. Чтобы понять, что именно с ними происходит, надо быть внутри коллектива. Они с самого начала сезона то играют хорошо, то проваливаются. В матче против «Ростова» был как раз провал.

«Ростов» играл хорошо. При Карпине «Ростов» прибавил. Они прибавили и в агрессии, и в организации игры, лучше стали играть и в обороне, и в атаке. Шансы на медали у «Локомотива» уже ушли. С такой игрой рассчитывать на медали нельзя, плюс и состав там сейчас не очень. Думаю, летом будет опять перестройка в «Локо», в том числе и тренерская. У них и в прошлом году была большая перестройка, отдали многих игроков, взяли молодёжь. Но пока эта молодежь не обкаталась совсем», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Тарханов
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окончен Ростов 4:1 Локомотив Москва 2.80 3.30 2.70
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