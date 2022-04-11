Спортивный директор «Локомотива»: «Паузы ВАР-а не идут на пользу игре»

Спортивного директора московского «Локомотива» Томаса Цорна спросили про долгие паузы в матче двадцать четвертого тура чемпионата России, в котором «Ростов» крупно переиграл «железнодорожников». Главный арбитр матча Ян Бобровский обращался к ВАР-у буквально в каждой ситуации, и в результате было подсчитано, что он украл у игры более восемнадцати минут.

Цорн согласен с тем, что это - проблема.

- Такие долгие паузы не идут на пользу игре и зрелищности. Я думаю, должен быть баланс. Перестраховка от ошибок не должна мешать естественному ходу игры, - приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».