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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семин пожелал удачи Хапову на посту главного тренера «Локомотива»

04 Апреля 2022 • 21:08 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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10.04 19:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Матч ТВ» высказался о назначении Заура Хапова наставником железнодорожников.

«У него большой опыт работы, желаю ему удачи. Надеюсь, у него получится. У него есть большие ориентиры, которых он добивался раньше», — сказал Семин.

Вечером, 4 апреля «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды 57-летнего Хапова. С 2016 года он являлся тренером вратарей команды.

«Локо» после 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. В следующем матче, «Локомотив» сыграет 24-м туре против «Ростова» на выезде. Встреча пройдет на «Ростов Арена», 10 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Заур Хапов РПЛ
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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