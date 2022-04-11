Тикнизян вызван на заседание КДК РФС

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян вызван на предстоящее заседание КДК РФС.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал «Спорт-Экспрессу», что молодой футболист «Локомотива» вызван на заседание, где будет рассмотрено удаление в поединке с «Ростовом». Григорьянц отметил, что Тикнизян очень грубо сыграл в эпизоде с Глебовым.

Напомним, что в концовке первого тайма Наир Тикнизян получил прямую красную карточку за грубую игру против Данила Глебова. В итоге «железнодорожники» уступили «Ростову» со счётом 1:4.