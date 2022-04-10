Хапов: «Почти ничего не получалось»

В матче двадцать четвертого тура чемпионата России московский «Локомотив» крупно проиграл в гостях «Ростову», пропустив четыре мяча. Наставник «железнодорожников» Заур Хапов прокомментировал неудачу своего клуба, дав понять, что она вполне закономерна. По словам специалиста, у его футболистов практически ничего не получало, а седьмое в сезоне удаление и вовсе приговорило клуб к поражению.

- С первой минуты у нас не заладилось. Все, что мы планировали, не сработало. Удаление почти стало приговором. Ни прессинг не получался, ни контроль мяча. Удаление предопределило исход матча, - заявил Хапов, слова которого прозвучали в эфире телеканала «Матч Премьер».