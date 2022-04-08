Футболисты «Локомотива» отправились в Ростов на поезде

Московский «Локомотив» готовится к матчу двадцать четвертого тура чемпионата России, который команде предстоит провести против «Ростова» в гостях. Встреча состоится десятого апреля, но уже сегодня, в пятницу, футболисты «железнодорожников» отправились в путь. Причем выбрали для этого самый логичный способ - на поезде, выехав с Казанского вокзала. Впрочем, связано это лишь с тем, что небо юга России по-прежнему закрыто для полетов самолетов.

Напомним, что «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, в то время как «Ростов» - одиннадцатое.