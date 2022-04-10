Тикнизян расплакался после удаления на 36-й минуте в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тинкнизян не смог сдержать эмоция после прямой красной карточки, которую он получил в матче 24-го тура против «Ростова».

На 36-й минуте Тикнизян грубо пошел в стык с полузащитником «Ростова» Даниилом Глебовым, за что главный арбитр встречи Ян Бобровский незамедлительно показал игроку красную карточку. Стоит отметить, что это уже третье удаление у футболиста в текущем сезоне.

После этого «Ростов» забил 2 гола и ушел на перерыв с комфортным преимуществом в два гола. За хозяев забил Кирилл Щетинин и Максим Осипенко.

За текстовой трансляцией следить можно здесь.