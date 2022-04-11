В матче «Ростова» и «Локомотива» ВАР украл у болельщиков и футболистов более восемнадцати минут

В матче двадцать четвертого тура чемпионата России «Ростов» переиграл в домашнем матче московский «Локомотив», забив тому четыре гола. Игра запомнилась не только достаточно большим количеством голов, но и тем, что из-за использования системы ВАР матч в итоге затянулся на более чем восемнадцать минут. Главный арбитр матча Ян Бобровский очень часто обращался к системе, сперва для изучения вопроса о потенциальном пенальти, затем с другим пенальти, который мог быть назначен в ворота «Ростова», но в итоге после пятиминутной паузы так и не был дан.

Во второй половине игры Бобровский продолжил скрупулезно использовать ВАР - и в итоге, как было посчитано, в первой половине игры ВАР отнял у игры 9 минут 58 секунд, а во второй - 8 минут 23 секунды.