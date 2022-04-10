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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» - лидер РПЛ по количеству красных карточек

10 Апреля 2022 • 22:19 Комментировать
Ростов
4:1
Локомотив Москва
окончен

В матче двадцать четвертого тура чемпионата России московский «Локомотив» крупно проиграл в гостях «Ростову», пропустив четыре мяча. В немалой степени на ход игры сказалось удаление в составе «Локомотива» уже в первом тайме - на 36-й минуте поле покинул Наир Тикнизян. Вскоре после этого «Локомотив» пропустил второй мяч и совсем сник.

Для московского клуба красная карточка Тикнизяна - уже седьмая в нынешнем сезоне. Это - антирекорд РПЛ в текущем сезоне. В последний раз столь большое количество удалений у «Локомотива» было в далеком 2010-м году.

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Локомотив Москва
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окончен Спартак Москва 3:0 Арсенал Тула
окончен Ростов 4:1 Локомотив Москва 2.80 3.30 2.70
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