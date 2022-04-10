«Локомотив» - лидер РПЛ по количеству красных карточек

В матче двадцать четвертого тура чемпионата России московский «Локомотив» крупно проиграл в гостях «Ростову», пропустив четыре мяча. В немалой степени на ход игры сказалось удаление в составе «Локомотива» уже в первом тайме - на 36-й минуте поле покинул Наир Тикнизян. Вскоре после этого «Локомотив» пропустил второй мяч и совсем сник.

Для московского клуба красная карточка Тикнизяна - уже седьмая в нынешнем сезоне. Это - антирекорд РПЛ в текущем сезоне. В последний раз столь большое количество удалений у «Локомотива» было в далеком 2010-м году.