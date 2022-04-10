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Море ВАРа, супергол Щетинина, удаление, два пенальти плюс отменённый: «Локомотив» безжалостно разгромлен «Ростовом» Карпина

10 Апреля 2022 • 21:28 Комментировать
Ростов
4:1
Локомотив Москва
окончен

У экспертно-судейской комиссии будет много пищи для размышлений.

Протокол игры  
Ростов 4:1Локомотив Москва
(1:0) Щетинин Кирилл33'   
(2:0) Осипенко Максим43'   
(3:0) Полоз Дмитрий61'   
(4:0) Комличенко Николай70'   
  81'Изидор Вильсон (4:1)
Песьяков СергейЛангович АндрейМелёхин Виктор  86' (Соу Али (  86') Осипенко Максим   30'Сильянов АлександрГлебов ДанилТугарев Роман  60' (Селява Александр (  60') Щетинин Кирилл  90' (Сухомлинов Данила (  90') Байрамян ХоренПолоз ДмитрийКомличенко Николай  86' (Поярков Николай (  86')
Запасные: Голенков ЕгорФольмер КириллТерентьев ДенисКалинин ИгорьМухин АлександрБабурин ЕгорТурищев МаксимМельников Степан
Худяков ДаниилЖивоглядов Дмитрий   67'Мампаси МаркЕдвай ТинТикнизян Наир   36'Баринов ДмитрийБека Алексис  46' (Бабкин Сергей (  46') Петров Максим Вячеславович  42' (Рыбус Мацей (  42') Жемалетдинов Рифат  63' (Керк Джирано (  63') Изидор Вильсон   30'Кухта Ян  46' (Марадишвили Константин (  46')
Запасные: Ненахов МаксимГилерме МаринатоКуликов ДаниилЧёрный АртурРыбчинский ДмитрийМатюнин НикитаКарпукас Артём
10 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Всепропальщики в марте поспешили записать «Локомотив» в неудачники весенней части сезона, но «железнодорожники» оттолкнулись от некоего дна и одержали три победы в четырёх матчах. Оказалось, что табличная ситуация у них не такая уж и плохая, а с торможением ЦСКА перед «Локомотивом» вновь открылись шансы на третье место. Финиширование на бронзовой строчке стало бы для «красно-зелёных» повторением результата прошлого сезона. На уходящей неделе главным тренером «путейцев» официально стал Заур Хапов, при этом руководители клуба подчеркнули, что роль первой скрипки в тренерском штабе неформально продолжит исполнять Марвин Комппер.

Что до «Ростова», то его пути-дорожки с Карпиным вновь пересеклись в марте. Это вроде как совмещение, а вроде как и не совмещение. Ну да ладно. Карпину в «Ростове» удобно психологически, этот клуб стал для него родным, с игроками он тоже на одной волне, и поэтому дончане совместно приложат все усилия, чтобы не оказаться по итогам чемпионата среди неудачников, забронировавших себе билеты в ФНЛ. Прямой вылет на данный момент явно ростовчанам не грозит, но зона вылета находилась где-то рядом.

Первый тайм выдался богатым на разные судейские штуки. Второй, в общем, тоже. Для начала ВАРовцы искали футбольный криминал в действиях Тикнизяна в своей штрафной в борьбе с Комличенко – не нашли. На 21-й минуте Жемалетдинов подал угловой с правого фланга, последовала скидка, и Кухта отличился уже из офсайда. Главный судья Бобровский не засчитал гол сразу, а видеоассистенты быстро подтвердили правильность его решения. Через несколько минут Бобровскому пришлось брать ответственность уже на себя. Петров, нанося неточный удар с левого края вратарской, упал после предполагаемого контакта с Мелёхиным. Сначала Бобровский указал на точку, но ВАР-арбитры посоветовали ему глянуть на монитор своими глазами. Оказалось, что на видео картинка другая, нежели та, что виделась рефери в реальности. Если Петров и касался Мелёхина ногами, то минимально (кажется, что всё-таки не касался), а рукой – точно минимально.

На 32-й минуте воодушевлённый «Ростов» вышел вперёд благодаря голу-красавцу Щетинина обводящим ударом с рикошетом от левой штанги, после чего «Локомотив» настигла карма за неудаление в прошлом туре Бека Бека против «Спартака». Тикнизян припозднился с отбором и не попытался избежать нарушительного контакта с Глебовым, наступив ему прямой ногой на голеностоп. Красная карточка появилась в руках Бобровского сразу, что стало для Тикнизяна шоком, но ему надо было думать и реагировать раньше. В общем, с такими неурядицами гости должны были счесть за хороший исход первого тайма минимальное преимущество «Ростова», но вот хозяева хотели забить ещё, взять соперника тёпленьким, что называется. И они взяли. Если Байрамян кручёным ударом разминул мяч с правым углом, то Осипенко в этом плане сработал чётко – как заправский форвард, и ВАР подтвердил отсутствие офсайда (2:0). Вообще-то Осипенко мог быстро оформить дубль, поскольку в добавленное время Худяков в своей штрафной выпустил мяч из рук, открыв возможность Максиму для удара, но тот попал в Едвая.

Надежда на спасение матча могла возникнуть у болельщиков «Локо» в начале второго тайма, когда Изидор с правого края вратарской имел шанс пробить Песьякова, но проиграл ему ближнюю дуэль. По истечении часа игры Байрамян вывернул классную закидушку на противоложный полуфланг, и Полоз, без «вне игры» принявший мяч на грудь, здорово уложил его в цель (3:0). Дальше – новая порция ВАРа, уже после эпизода с попаданием Изидора головой в перекладину. Глебов пробил примерно с линии штрафной, и полёт мяча был прерван немного выставленной рукой Живоглядова. Казалось, что пенальти несомненный, но Бобровскому всё равно поступил сигнал с рекомендацией посмотреть повтор. Возможно, разбиралось, не отскочил ли мяч в руку Живоглядова от его бедра. Оказалось, что нет. Полоз, в минувшую среду в игре с «Крыльями» впервые в своей карьере не забивший пенальти (на 18-й попытке), на этот раз не подошёл к точке. 11-метровую работу за него выполнил Комличенко, пробивший в самый левый угол, докуда Худяков не дотянулся (4:0).

Выйдя один на один с вратарём «железнодорожников» с игры, Комличенко забил ещё, но там был офсайд, повреждённый видеоассистентами. И это было не всё. Щетинин на грани своей штрафной явно толкнул в спину Бабкина, Бобровский в очередной раз указал на точку, а потом стал слушать ВАР-помощников на предмет того, случился фол внутри штрафной или на её линии либо за её пределами. Пауза затянулась, Бобровский в итоге не пошёл к монитору и оставил своё решение в силе. Изидор с пенальти не стал мудрить и просто на силу вколотил мяч под перекладину по центру, тогда как Песьяков завалился от себя вправо (4:1). Изидор записал на свой счёт гол в пятом подряд матче в рамках РПЛ, он уступает по этому показателю только Язиджи, у которого шесть кряду несухих матчей. «Локомотив» остался на шестом месте, а по потерянным очкам он на пятом, в то время как «Ростов» поднялся над зоной стыков на четыре балла.

Кирилл Иванцов

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