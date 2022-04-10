Сёмин прокомментировал провал «Локомотива» в Ростове-на-Дону

Московский «Локомотив» прибыл в Ростов-на-Дону на поезде, однако покинет город на щите - в матче двадцать четвертого тура российский Премьер-Лиги команда крупно уступила «Ростову». Юрий Сёмин, бывший главный тренер «Ростова», прокомментировал матч против своего бывшего клуба - он считает, что результат абсолютно закономерен.

- «Ростов» по всем компонентам был сильнее. Самое главное, что у «Ростова» играла группа молодых игроков: Щетинин, который забил, Лангович, Мелехин, Сильянов, вышел Сухомлинов. Это молодые и талантливые игроки, - цитирует слова Семина новостное агентство ТАСС.