В «Локомотиве» подтвердили о разногласиях с Самедовым

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали новость об отставке Александра Самедова с поста старшего селекционера по молодежному футболу.

«Клуб расстался с Самедовым по обоюдному согласию», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Самедов завершил карьеру профессионального футболиста в 2019 году. А на должность в «Локомотив» он пришел в январе 2022 года.

«Железнодорожники» набрали 37 очков после 23 туров и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 24-м туре «Локо» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча состоится 10 апреля на «Ростов Арене».