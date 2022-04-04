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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» подтвердили о разногласиях с Самедовым

04 Апреля 2022 • 23:56 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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10.04 19:30

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали новость об отставке Александра Самедова с поста старшего селекционера по молодежному футболу.

«Клуб расстался с Самедовым по обоюдному согласию», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Самедов завершил карьеру профессионального футболиста в 2019 году. А на должность в «Локомотив» он пришел в январе 2022 года.

«Железнодорожники» набрали 37 очков после 23 туров и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 24-м туре «Локо» сыграет на выезде против «Ростова». Встреча состоится 10 апреля на «Ростов Арене».


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