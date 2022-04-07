«Локомотив» прекращает сотрудничество с Корнеткой

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка разорвал контракт с московским клубом. В официальном объявлении «железнодорожники» отметили, что обязанности Корнетки передадут техническому директору Томасу Цорну.

Сообщается, что Корнетка был вынужден покинуть клуб из-за давления у себя на родине в Германии. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил российский журналист Иван Карпов.

На данный момент «Локомотив» идёт на пятом месте в чемпионате России и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Недавно «железнодорожники» обыграли в московском дерби «Спартак» с минимальным счётом 1:0.