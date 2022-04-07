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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» прекращает сотрудничество с Корнеткой

07 Апреля 2022 • 19:25 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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10.04 19:30
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка разорвал контракт с московским клубом. В официальном объявлении «железнодорожники» отметили, что обязанности Корнетки передадут техническому директору Томасу Цорну.
 
Сообщается, что Корнетка был вынужден покинуть клуб из-за давления у себя на родине в Германии. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил российский журналист Иван Карпов.
 
На данный момент «Локомотив» идёт на пятом месте в чемпионате России и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Недавно «железнодорожники» обыграли в московском дерби «Спартак» с минимальным счётом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ларс Корнетка
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